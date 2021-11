Violenza sulle donne, la Lazio non dimentica il caso Saman - FOTO

"Se non possono parlare, diamo loro la nostra voce". È questo il messaggio che la Lazio ha voluto lanciare sui propri canali social per dire no alla violenza sulle donne. In occasione della campagna "Diamo un rosso alla violenza" sostenuto dalla Serie A il club biancoceleste ha voluto ricordare anche il caso di Saman Abbas, scomparsa il 30 aprile scorso da Novellara. Di seguito il post apparso su Twitter.

Non dimentichiamo Saman. Non dimentichiamo le donne vittime di violenza. Se non possono parlare, diamo loro la nostra voce pic.twitter.com/Fp7LY5gAIz — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2021