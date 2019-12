"Winner", ecco la maglia celebrativa per la Supercoppa: i dettagli

La Lazio vince ancora. A Riyad, i ragazzi battono 3-1 la Juventus e alzano al cielo la quinta Supercoppa Italiana della loro storia. Un match fantastico, ricco di emozioni e che regala alle aquile la seconda vittoria in due settimane contro i bianconeri. Per celebrare il successo, il club ha preparato una maglietta apposita in collaborazione con lo sponsor tecnico Macron. Una casacca bianca con la scritta "Winner" in celeste e un'aquila che vola su Riyad. La maglia è stata indossata dai giocatori al momento della premiazione. La speciale t shirt è già acquistabile sul sito del club capitolino e su quello della Macron per festeggiare alla grande il Natale e un altro trofeo portato a casa da Lulic e compagni. Tra domani e martedì, il prodotto sarà disponibile anche in tutti gli store ufficiali.