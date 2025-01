WOMEN | Lazio, Pittaccio saluta: ufficiale il passaggio alla Samp

Il mercato della Lazio si muove in uscita anche per quanto riguarda la Lazio Women che ha ceduto Francesca Pittaccio alla Sampdoria. A confermare l'ufficialità dell'operazione è la società blucerchiata con una nota: "Nuovo innesto in casa Sampdoria per rinforzare l'attacco in vista del rush finale per la corsa salvezza. Il club blucerchiato ha intatti prelevato dalla Lazio l'attaccante Pittaccio che lascia così le biancocelesti, a titolo temporaneo, dopo cinque stagioni e mezzo. Questo il comunicato del club ligure:

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Francesca Pittaccio (nata a Roma, il 10 novembre 1996)".