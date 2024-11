WOMEN | Lazio, ritorna il campionato: al Fersini arriva il Como

La pausa forzata per le Nazionali è terminata, sta per tornare la Serie A Femminile. Questo weekend, sabato 2 novembre, la Lazio Women sarà impegnata al Fersini contro il Como. Dopo la sconfitta subita con la Fiorentina, in una gara combattuta fino all’ultimo minuto, le biancocelesti proveranno a rialzarsi affrontando la squadra lariana che attualmente è un punto avanti. L’obiettivo è guadagnare punti e dare una smossa alla classifica che, per prestazioni, al momento non rende del tutto giustizia a quanto fatto dalle capitoline in questa prima parte di stagione.

Grassadonia ha lavorato a Formello a ranghi ridotti, diverse sono state le calciatrici convocate dalle rispettive nazionali. Tutte rientrate, qualcuna anche anticipatamente come Piemonte. L’attaccante è stata chiamata dal ct Soncin per unirsi alle due amichevoli dell’Italia contro Spagna e Malta, si è allenata a Coverciano con dei cerotti al ginocchio in seguito al colpo subito nell’ultimo incontro casalingo ma non è mai stata impiegata in campo. Ha “partecipato” solo al primo test dalla tribuna.

