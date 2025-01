WOMEN | Lazio, Simonetti: "Gli episodi ci hanno penalizzato, ma..."

Una vittoria non basta alla Lazio per strappare il pass per la semifinale di Coppa Italia, la Juve interrompe il percorso della squadra di Grassadonia ai quarti. C'è rammarico per il mancato passaggio del turno, ma resta la prestazione e il risultato positivo che danno fiducia alle biancocelesti in vista della prossima partita di campionato contro il Como. Ne ha parlato Simonetti ai microfoni ufficiali del club, protagonista della sfida con una doppietta. Le sue parole: "Sensazioni sulla doppietta? È stata sicuramente un’emozione bellissima, è stata una liberazione. Sono state settimane particolari, avevo proprio voglia di dimostrare alla squadra il mio aiuto e in questa partita che era importante per noi. Sono stata felice, ma anche amareggiata per come è finita”.

“Ruolo? Sono a disposizione del mister che mi cuce addosso il vestito migliore per rendere al massimo, dove mi impiega cerco di dare il meglio”.

“Faremo i complimenti alla Juve per il passaggio del turno, ma come all’andata c’è stato qualche episodio un po’ dubbio che ci ha penalizzato parecchio e ci ha negato il passaggio del turno”.

“Se questa vittoria dà fiducia per il Como? Sicuramente questa vittoria ci dà morale e consapevolezza nei nostri mezzi che alla fine prendiamo partita dopo partita. Ci aiuterà per affrontare il Como e per fare punti, faremo una prestazione come questa”.

