Zauri: "Lazio squadra compatta. Ripartenza? I valori non cambiano..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Luciano Zauri, che ha parlato di ripartenza e di Lazio: "Il calcio riprenderà diversamente da prima, senza pubblico e con situazioni diverse. Speriamo torni presto alla normalità. Credo che i problemi siano fuori dal campo di gioco, il virus non è stato debellato e il rischio di contagio c'è. La Lazio è una squadra compatta, lo è stata in campo e anche fuori durante la quarantena. Ha dato l'impressione di dare una grande solidità di gruppo, anche non muovendosi da Roma. La ripartenza sarà un'incognita, ma i valori saranno più o meno gli stessi. Scudetto? Penso che per fare cose straordinarie ci voglia anche un pizzico di presunzione. Quando ti trovi così vicino alla prima non puoi più nasconderti, dichiarare l'obiettivo Scudetto è più che lecito. Si può parlare di rose più o meno complete, ma a un certo punto entrano in gioco altri fattori. La Lazio deve provarci, è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque".