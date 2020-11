Zenit - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Pareggio giusto, siamo cresciuti nella ripresa"

Punto prezioso e sofferto per la Lazio che si porta così a quota 5 punti nel gruppo F. A termine del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto anche ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa con un breve commento: "Ci teniamo stretti questo pareggio, un risultato giusto. Nel primo tempo lo Zenit ha giocato meglio, mentre noi siamo andati in crescendo nella ripresa. Non era facile rimontare questa partita".