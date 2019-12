Zoff: "Lazio e Juventus ottime squadre. Immobile? Valore mondiale"

La Lazio, che viene da 6 vittorie consecutive, questa sera ospiterà la Juventus, reduce dal pareggio col Sassuolo e dal sorpasso dell'Inter in classifica. Alle 20.45 in uno stadio Olimpico gremito si incontreranno due tra le formazioni più belle e in forma del campionato. Dino Zoff, che ha allenato entrambe le squadre, ha parlato della sfida di questa sera ai microfoni de ilsussidiario.net: "Sarà una bella partita tra due ottime squadre, potrebbe venir fuori veramente un incontro molto interessante. La Juventus può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, ma questa Lazio sta facendo molto bene. Quindi dovrà giocare come sempre per ottenere un buon risultato".

CORREA E IMMOBILE: "Correa è un ottimo attaccante, Immobile non si può discutere dopo tutti i gol che sta facendo. Credo che ormai non gli manchi proprio niente: è un attaccante di valore mondiale".

LA JUVENTUS: "Mi aspetto una squadra forte, preparato in tutti i reparti. Hanno giocatori come Pjanic, Cristiano Ronaldo, Dybala: tutti giocatori che sono capaci di decidere una partita in ogni momento".

