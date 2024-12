Zoff non ha dubbi: "La Lazio ha meritato di vincere. Ora il Napoli..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dopo il successo della Lazio in Coppa Italia contro il Napoli, l'ex portiere e allenatore Dino Zoff ha parlato della gara ai microfoni di KissKissNapoli.it. In particolare si è soffermato sulla prestazione dei biancocelesti, assolutamente convincente, e dei tanti cambi di Conte in formazione, proiettandosi poi sulla prossima gara di campionato. Queste le sue parole: “Fare undici cambi sono effettivamente tanti ma ogni allenatore conosce la propria squadra, di conseguenza non voglio sindacare questa gestione. La partita ha comunque raccontato che la Lazio ha meritato di vincere e di portare a casa la qualificazione. In campionato la musica sarà sicuramente diversa. Indubbiamente la gara di domenica, dopo il risultato di ieri, assume ulteriore importanza per il Napoli. Seppur con le dovute attenuanti, quella di ieri resta comunque una sconfitta e quindi sarà un match ancor più delicato per gli azzurri".

"Sia la Lazio che il Napoli hanno fatto salti da gigante rispetto all’anno scorso. Ora è giusto che entrambe stiano con i piedi per terra ma il merito più grande lo ascrivo agli allenatori. Per ribaltare il clima ed i risultati a Napoli come ha fatto Conte ci vuole esperienza e capacità, stesso discorso dicasi per Baroni anche se la Lazio ha fatto qualcosina in meno rispetto al Napoli ma sono riuscite, anche grazie al lavoro delle due società, ad ottenere ottimi risultati finora nonostante siano partiti calciatori molto forti, vedi Osimhen da una parte e Immobile dall’altra. La loro impronta sulle squadre è evidente".

"Equilibrio in vetta? Credo che Milan e Juventus possano rientrare a pieno titolo nella corsa scudetto e recuperare il gap esigue con chi le precede. Certo, in questa stagione ci sono delle outsider come Lazio e Fiorentina che vorranno dare battaglia. Sulla carta l’Inter ha qualcosa di più ma a prescindere da questo l’equilibrio continuerà”.