Ajax, ancora problemi per Blind: il giocatore si accascia per un dolore al petto

C'è apprensione in casa Ajax per Daley Blind. Il difensore olandese infatti ha avuto dei problemi durante l'amichevole contro l'Herta Berlino, alla fine della quale si è accasciato a terra tenendosi una mano sul petto. L'ex Manchester nei mesi scorsi aveva avuto problemi cardiaci e per questo il suo gesto ha creato un po' di preoccupazione. Lo staff medico lo ha subito soccorso e il giocatore ha lasciato il campo sulle proprie gambe, tranquillizzando tutti al momento. Anche a dicembre, durante la partita contro il Valencia, Blind era stato protagonista di un evento simile a causa di un’infiammazione a un muscolo cardiaco. Il problema era stato superato con un defibrillatore interno che gli aveva permesso di tornare in campo regolarmente, ma ora le sue condizioni dovranno essere di nuovo valutate.

