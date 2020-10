Barcellona - Juventus, la sfida è social: i catalani provocano e i bianconeri rispondo - FOTO

Juventus - Barcellona è finita in 90 minuti ma sui social la battaglia e gli sfottò tra i due club non sono mancati. Ovviamente il tema del discorso è sempre l'eterno dualismo tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo che purtroppo ieri non hanno potuto sfidarsi non essendo il portoghese ancora guarito dal Covid. Al termine del match la società blaugrana ha però stuzzicato i bianconeri con un Tweet: "Siamo felici abbiate potuto vedere Messi, il più grande di sempre", definendolo con la parola GOAT (Greatest of All Time ovvero il più grande i tutti i tempi). Immediata la risposta della Juve: "Probabilmente avete cercato nel dizionario sbagliato. Vi porteremo quello giusto al Camp Nou".

We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! 😘 pic.twitter.com/yh74wh0lNJ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou — JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020

Lazio, De Cosmi: "Con Bruges pareggio fondamentale. Acerbi è un leader"

Lazio, Correa e l'ice in my veins: l'esultanza del Tucu stile Nba

TORNA ALLA HOMEPAGE