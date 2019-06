Juventus, membro della famiglia Agnelli muore dopo una partita tra parenti

È successo questa mattina: Clemente Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia, un membro della famiglia Agnelli, è deceduto dopo aver accusato un malore durante la tradizionale partita tra parenti, che si tiene ogni anno all'Allianz Stadium. In campo c'erano i rappresentanti delle più importanti dinastie torinesi, per una giornata di festa che si è trasformata in una tragedia. Come riporta il Corriere della Sera, il cinquantunenne (nipote di Clara Nasi, la cugina dell'Avv. Giovanni Agnelli) si è accasciato a terra privo di sensi, e a nulla è servita la corsa verso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino. A pochi minuti dall'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso, infatti, il suo cuore aveva già smesso di battere. I suoi organi sono stati donati, Clemente Ferrero lascia una moglie e tre figli.

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL LEICESTER SU PETAGNA

LAZIO, NETO A UN PASSO DAL BENFICA

TORNA ALLA HOMEPAGE