Calciomercato Lazio, dal Portogallo: Pedro Neto a un passo dal Benfica

Pedro Neto e Bruno Jordao, arrivati alla Lazio nell'estate del 2017 dopo la cessione di Keita, potrebbero tornare in patria al Benfica. Secondo quanto riporta A Bola il club di Lisbona sarebbe a un passo dall'acquisto di Pedro Neto, versando alla Lazio una cifra intorno ai 17 milioni. La trattativa, seguita da Jorge Mendes, riguarderebbe anche Bruno Jordao, anche se per quest'ultimo non sarebbe così vicina la fumata bianca. Per Pedro Neto è pronto un contratto quinquennale con una clausola rescissoria di almeno 100 milioni di euro.

