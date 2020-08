Juventus, torna caldo il nome di Allegri per la panchina: congelata l'offerta del PSG

Dopo l'esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus sono tanti i nomi che circolano per la panchina bianconera. Simone Inzaghi da tempo piace ad Agnelli, ma difficilmente lascerà la Lazio. Ecco allora che, oltre a Zidane, torna calda la pista Allegri. L'ex allenatore della Vecchia Signora è fermo da quando ha lasciato Torino e secondo il Mundo Deportivo avrebbe messo in stand-by l'offerta del PSG che lo vorrebbe come sostituto di Tuchel per valutare un'eventuale chiamata della sua ex squadra. Difficile capire a chi si affideranno ora i bianconeri, ma le alternative non mancano.

