Juventus, esonerato Sarri: la notizia "piace" a un bianconero e a due ex

La notizia dell'esonero di Maurizio Sarri da parte della Juventus è balzata in cima alla lista dei "trend topic" sui social network. Tifosi e addetti ai lavori si sono scatenati con una miriade di reazioni. Tra le tante, ci sono da segnalare tre "mi piace" messi al tweet del club bianconero per annunciare il divorzio dall'allenatore. Si tratta di quelli di Douglas Costa, Mario Mandzukic ed Emre Can. Il brasiliano non ha trovato continuità con Sarri in panchina, mentre l'attaccante croato e il centrocampista tedesco sono stati invece ceduti perché non rientravano nel progetto tecnico.

