Juve, Guardalà: "Resta viva l'ipotesi Inzaghi, ma anche il ritorno di Allegri"

Con l'esonero di Sarri, è scattato il toto nome per la panchina bianconera. A fare il punto della situazione ci ha pensato Giovanni Guardalà, inviato da Torino per SkySport: “Pirlo è il piano B della società qualora non dovessero andare in porto altre opzioni. Resta viva l'ipotesi Simone Inzaghi, così come quello del ritorno di Allegri, ma in quel caso dovrebbero cambiare gerarchie interne. Attenzione a Paulo Sousa, ex Juve e in ottimi rapporti con Agnelli. I tifosi ovviamente però sognano Zinedine Zidane”.

