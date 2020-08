Juventus, anche Paratici è in bilico? Il club smentisce: "Voci infondate"

AGGIORNAMENTO ORE 15.50 - Sono "totalmente infondate" le voci di un allontanamento di Fabio Paratici dalla Juventus. Lo rende noto all'ANSA il club bianconero, che smentisce le indiscrezioni circolate sul dirigente nelle ultime ore. Lo stesso presidente Agnelli, del resto, subito dopo l'eliminazione dalla Champions League aveva ribadito la fiducia nei confronti del dirigente e del vicepresidente Pavel Nedved

Non sono bastate le dichiarazioni di facciata di ieri sera a salvare Maurizio Sarri. Alla fine Agnelli ha deciso di esonerare il tecnico toscano che poco ha convinto durante questa stagione. Oltre lui, però, potrebbe andarsene anche qualche elemento della dirigenza.

RIVOLUZIONE JUVENTUS - Negli ultimi minuti, dopo l'ufficialità dell'esonero di Sarri, girano voci di una totale rivoluzione all'interno del mondo bianconero, includendo anche i piani alti. Stando alle ultime indiscrezioni, anche Fabio Paratici potrebbe salutare dato che è stato il promotore del toscano. Attenzione però: l'addio potrebbe sconvolgere i piani bianconeri, allontanando il possibile approdo di Inzaghi dato che l'idea nasce dalla forte amicizia tra il mister laziale ed il direttore sportivo.

FUTURO PARATICI - Ma dove potrebbe andare a lavorare il dirigente in uscita? Secondo TuttomercatoWeb.com, Paratici potrebbe far parte del nuovo quadro dirigenziale della Roma. L'ottimo rapporto con il CEO Fienga potrebbe aiutare e gli stimoli di un nuovo progetto potrebbero convincere colui che ha portato CR7 in Italia.

UFFICIALE - Juventus, Sarri esonerato: il comunicato del club

Lazio, ecco la maglia per la Champions League: le prime immagini - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE