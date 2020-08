UFFICIALE - Juventus, Sarri esonerato: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO ORE 14.53 - Ora è ufficiale. Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Juventus. Di seguito il comunicato del club: "Juventus Football Club comunica che Maurizio Sarri è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per aver scritto una nuova pagina della storia bianconera con la vittoria del nono Scudetto consecutivo, coronamento di un percorso personale che lo ha portato a scalare tutte le categorie del calcio italiano".

Maurizio Sarri non sarà più l'allenatore della Juventus: l'ex tecnico del Chelsea è stato esonerato dal club bianconero. Si attende solo il comunicato ufficiale. Non è basta la vittoria dello scudetto per salvare la panchina, l'eliminazione dalla Champions per mano del Lione gli è stata fatale. Tanti nomi per il suo successore, tra cui anche quello di Simone Inzaghi della Lazio.

Pubblicato alle 14.05