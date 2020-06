Livorno, Filippini ricorda la madre: “Avrei voluto esordire davanti a lei”

Un momento toccante quello di ieri poco prima del fischio d’inizio del match di Serie B tra Livorno e Cittadella. Minuto di silenzio, silenzio assordante, per ricordare le vittime della pandemia da coronavirus. Il tecnico Antonio Filippini non è riuscito a trattenere le lacrime pensando a sua mamma che è scomparsa proprio a causa di questo virus. Al termine del match in conferenza stampa il mister ha affermato: “È stata una partita in cui ho provato emozioni contrastanti, avrei voluto esordire con mia mamma presente".

