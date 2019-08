Roma, altro attacco alla società: “Baldini codardo, Petrachi il suo schiavo"

Il doppio addio a Totti e De Rossi ha lasciato la Roma con il fianco scoperto. Nel corso dell'estate la società giallorossa, specialmente nella figura del suo presidente, James Pallotta, ha dovuto incassare numerose critiche e attacchi. Quest'oggi con una lunga serie di tweet, ci ha pensato Bayram Tutumlu (operatore di mercato turco che ha portato alla Roma sia Under che Olsen) a rincarare la dose. Tutumlu, grande amico di Monchi, ne ha per tutti. Da Baldini a Petrachi, finendo proprio con Pallotta. Ecco le sue parole: “Presto i tifosi conosceranno il triangolo che vuole rovinare la Roma. Perché Baldini non va mai nella Capitale a vedere le partite della Roma? Perché incontra Pallotta sempre a Londra o negli USA? Credo che Roma sia una città bellissima. Parli male di me, di mio nipote e dei nostri assistenti, ma non ti presenti mai. I codardi perdono sempre. Ovunque hai lavorato, tutti confermano ciò che scrivo adesso” - poi l'attacco a Petrachi - “Per colpa di Baldini e del suo schiavo, Petrachi, Olsen resta in giallorosso. Petrachi, chi sono questi agenti segreti che volevi pagare 200mila euro? Perché non dici i loro nomi? Pau Lopez non può costare più di 8 milioni (è stato pagato 23,5 milioni di euro n.d.r.)”. A questi numerosi attacchi, Pallotta ha risposto con un evasivo “Divertente”. Una mossa che ha ricevuto l'immediata replica di Tutumlu: “Pallotta, presto venderai la Roma. E divertente sarà quando vedrai la nave affondare”.

