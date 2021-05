Salernitana in A: L'esultanza della pornostar Priscilla Salerno - FOTO

SALERNITANA IN A – Batticuore da esultanza. Dopo ventitré anni la Salernitana è tornata in Serie A. La squadra campana ha staccato il pass per la massima serie superando il Pescara e salendo di categoria insieme all’Empoli, in attesa dei play off che sanciranno la terza neopromossa. In città è scoppiata la festa e tra le più scatenate c’è sicuramente Priscilla Salerno. La pornostar è tifosissima dei granata e ha girato per le vie per esultare per l’importante traguardo.

