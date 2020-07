Serie A, Torino vicino alla cessione: cordata italiana dietro l'acquisto della società

Il Torino di Urbano Cairo è vicino alla cessione. Secondo quanto riportato da Ansa, ci sono degli imprenditori italiani dietro all'offerta da 100 milioni di euro presentata per acquistare il club piemontese. L'obiettivo, come affermato da uno dei consulenti della cordata, Giuseppe Pipicella, è quello di riportare in alto i granata. "Abbiamo ancora delle riserve, ma contatteremo Cairo oggi stesso", afferma Pipicella nella presentazione dell'offerta alla Console and Partners "Vogliamo per il club un futuro all'altezza del suo passato glorioso. Non possiamo dire che vinceremo lo scudetto, ma staremo nella parte alta della classifica".

