Spagna, Sarabia in dubbio per la sfida contro l'Italia: le sue condizioni

L’attaccante Pablo Sarabia, uscito prima della fine del match contro la Svizzera, potrebbe saltare la sfida contro l’Italia valida per la semifinale dell’Europeo. Il calciatore ha accusato un problema al tendine del ginocchio destro e oggi sarà sottoposto a esami più approfonditi per valutarne l’entità e i tempi di recupero. Difficilmente lo spagnolo ci sarà per la sfida di martedí sera. Luis Enrique in base ai risultati degli accertamenti di oggi deciderà se convocare l'esterno del PSG per la sfida contro la Nazionale.

