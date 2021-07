Belgio - Italia, le pagelle dei quotidiani: insufficienze per Immobile

L'Italia vince contro il Belgio, si qualifica per la semifinale di Euro2020 e si proietta a sfidare la Spagna. I gol decisivi arrivano dai piedi di Barella e Insigne, entrambi nel primo tempo. Perfetta la performance di Giorgio Chiellini, chiamato a marcare Romelu Lukaku: il difensore è attento per tutti i 90', facendo in modo che l'attaccante dell'Inter non si renda pericoloso. Solita ottima prova per Leonardo Spinazzola. Almeno, fino al momento in cui è costretto ad abbandonare il campo in barella e tra le lacrime: per lui si parla di frattura al tendine d'Achille. Promossi con voti altissimi, oltre ai due marcatori, sia Donnarumma, autore di interventi provvidenziali - quella su De Bruyne è una vera magia - che Jorginho e Verratti. Il peggiore, sia per Corriere dello Sport che per la Gazzetta dello Sport, è Ciro Immobile, che in entrambi i casi riceve un cinque. Serata no per l'attaccante della Lazio. Si dà da fare, vuole andare in gol e aiutare i compagni ma sbaglia tanto. Impreciso in numerose occasioni, lascia il rettangolo verde al 74' per Belotti. Di seguito, le pagelle complete:

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 6,5, Bonucci 7,5, Chiellini 8, Spinazzola 7,5, Emerson (35' st) SV, Barella 7,5, Jorginho 7,5, Verratti 7, Cristante (29' st) 6,5, Chiesa 6,5, Toloi (45' st) SV, Immobile 5, Belotti (30' st) 6, Insigne 7,5, Berardi (35' st) SV, Mancini 8,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 5,5, Bonucci 7, Chiellini 8, Spinazzola 8, Emerson (35' st) SV, Barella 7,5, Jorginho 8, Verratti 8, Cristante (29' st) 6, Chiesa 6,5, Toloi (45' st) SV, Immobile 5, Belotti (30' st) 6, Insigne 8, Berardi (35' st) 6, Mancini 8.

