UFFICIALE - Piatek lascia il Milan: il polacco passa all'Hertha Berlino

Un anno in perenne discesa, da pistolero a uomo-cilecca. Krzysztof Piatek lascia il Milan per approdare all'Hertha Berlino, ora è ufficiale. A confermare la buona riuscita dell'operazione - che dovrebbe portare nelle casse dei rossoneri circa 27 milioni di euro, una minusvalenza rispetto ai 38 spesi lo scorso anno per strapparlo al Genoa - è lo stesso club tedesco, che lo annuncia così su Twitter: “Pow, pow, pow!”. Chissà se Piatek, autore di soli 6 gol negli ultimi 9 mesi, riuscirà a tornare il pistolero di un tempo.

