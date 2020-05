Calciomercato Lazio, da Kumbulla a Suarez: le mosse di Tare reparto per reparto

La Lazio pensa in grande, spera di poter concludere la stagione in corso festeggiando, ma soprattutto sogna un'annata ad alti livelli anche la prossima. Il ritorno in Champions League verrà festeggiato come si deve, la società sta già pensando a come rinforzare la rosa e ha mosso i primi passi importanti sul mercato. Reparto per reparto ecco le mosse di Tare per una Lazio sempre più grande.



DIFESA - A Vavro verrà data una seconda opportunità, avrà un'altra stagione per farsi valere e dimostrare il suo valore dopo un anno di ambientamento. Il futuro di Bastos è invece in bilico e tutto da decidere. Serve un difensore che possa dare il cambio a Radu e la Lazio ha individuato due profili per farlo. Piacciono Coates, in uscita dallo Sporting Lisbona, e Kumbulla del Verona. Quest'ultimo è il vero sogno di Tare, che stravede per lui. La concorrenza però è altissima in Italia e non sarà facile spuntarla. Sulla fascia sinistra, come vice-Lulic, dovrebbe arrivare da Salerno Sofian Kiyine.



CENTROCAMPO - La Lazio ha già piazzato il colpo Escalante a gennaio, un altro calciatore però potrebbe arrivare. Cataldi ha dimostrato di aver imparato tanto e di essere un buon vice-Leiva. Potrebbe essere più incisivo però, nella sua posizione naturale, da mezzala. Per questo la Lazio sta pensando di valutare l'acquisto di un sostituto del brasiliano. Si parla di Dendoncker, del Wolverhampton. Sarebbe un rinforzo da Champions vero e proprio. Inizialmente si era parlato di lui come sostituto di Milinkovic. In realtà è un jolly e potrebbe coprire più ruoli a centrocampo. Sarebbe l'ideale per Inzaghi. La sua valutazione è alta, ma con gli incassi della Champions tutto è possibile.



ATTACCO - Il colpo è in canna e si tratta di Luis Suarez. La Lazio lo ha bloccato grazie ai suoi agenti, gli stessi di Luis Alberto e Jony. I biancocelesti sono pronti ad offrire 15 milioni al Watford per battere la concorrenza di Valencia e Atletico Madrid. Tare si è mosso in anticipo ed è pronto a piazzare il colpo, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei.

