Lazio, Leiva vicino al recupero: "L'obiettivo è sempre lo stesso" - FT

Altra giornata di allenamento in casa Lazio. Come di consueto, in questi giorni, la rosa è stata divisa in gruppi tra mattina e pomeriggio. Le notizie migliori dalla sgambata odierna provengono da Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano vuole recuperare per il finale di stagione: l'intervento al ginocchio è ormai alle spalle. Dopo la fisioterapia casalinga, Leiva sta tornando a pieno regime: oggi si è esercitato pure col pallone. E in serata la soddisfazione viene la rende pubblica attraverso il suo profilo Instagram: "Altro giorno ma stesso obiettivo". Per la ripresa l'ex Liverpool vuole e deve farsi trovare pronto!