Calciomercato Lazio, Raiola sbarca a Roma: ore decisive per Pellegrini

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio incanta, il poker al Milan lancia i biancocelesti al terzo posto in classifica, a -1 dai rossoneri e in piena zona Champions. Obiettivo realistico o impresa miracolosa? Poco importa, perché la Lazio vista contro il Milan può crederci eccome, a patto che limi i blackout mentali e magari riceva dal mercato qualche puntello per rendere “più organica la rosa” per dirla alla Sarri. Ieri all’Olimpico era presente Enzo Raiola, non solo per assistere dal vivo a una prestazione sontuosa del “suo” Romagnoli, ma anche perché nelle 24-48 ore andrà in scena un incontro con Lotito per discutere dell’affare Pellegrini. Il terzino sinistro non è mai uscito dai radar biancocelesti, anche se negli ultimi giorni la pista sembrava essersi un po’ raffreddata. Pellegrini attende, vuole la Lazio con forza, l’ha ribadito spesso al suo entourage, ma serve l’intesa tra club.

INCONTRO - L’Eintracht è disponibile a lasciar partire il ragazzo, non vuole frenarlo, anche se sperava in una risoluzione più rapida della vicenda. È necessario l’accordo tra Lazio e Juventus, con i biancocelesti che vorrebbero lavorare su un prestito fino a giugno, da rinnovare poi in estate inserendo l’obbligo di riscatto da esercitare nell’estate 2024. L’incontro tra la Lazio e Raiola sarà utile anche per cercare di trovare una quadra definitiva sull’ingaggio, visto che Pellegrini guadagna quasi tre milioni all’anno, ma ha dato ampia disponibilità a ridiscutere il proprio compenso, un aspetto che insomma non intralcerebbe la trattativa. Inoltre c’è anche la questione Fares, altro assistito di Raiola: serve piazzare l’algerino per dare una sterzata al mercato in entrata. La Lazio incontra Raiola, c’è da dare una svolta al mercato per dare ancor più spinta alla corsa Champions. Pellegrini torna in cima alla lista biancoceleste, sono ore decisive per il suo eventuale approdo nella Capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.