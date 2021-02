Focolaio Torino, il match con la Lazio resta in bilico: i possibili scenari

LAZIO TORINO - Le gare tra Lazio e Torino non sembrano trovare pace. Nelle ultime stagioni, dall'espulsione di Immobile al gol di Caicedo in pieno recupero, le sfide tra le due squadre sono state ricche di polemiche. Stavolta il problema è il covid. O meglio il focolaio del virus che si è creato all'interno del club granata con 7 calciatori e due membri dello staff trovati positivi negli ultimi giorni. Non solo, i tamponi avrebbero rivelato la presenza della temibile variante inglese nei risultati dei test. L'Asl piemontese ha bloccato la squadra che non si è allenata in questi giorni e inevitabilmente il match con il Sassuolo è stato rinviato. Quello con la Lazio in programma martedì 2 marzo resta assolutamente in bilico. Oggi, come sottolinea Gianlucadimarzio.com citando fonti vicino all'Asl territoriale, è in programma un nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra e la speranza è che non vengano riscontrati altri positivi. Qualora tutti i test risultassero negativi, la squadra di Nicola tornerebbe ad allenarsi sabato e martedì potrebbe far visita alle aquile.