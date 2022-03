FORMELLO - Lazio, altra assenza sulle fasce: non si allena neanche Patric, Sarri tentato da Lazzari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

FORMELLO - Rifinitura di domenica. Seduta condizionata dall’emergenza sulle fasce: Marusic squalificato, Radu con la fascite plantare, Lazzari appena tornato dopo un mese di stop. E anche Patric a sorpresa salta l’allenamento. Sarri riflette sulle scelte, sono influenzate dallo stato di forma dei suoi laterali difensivi. Andando in ordine: Radu nel pomeriggio non si è visto coi compagni come per tutta la settimana, soffre di un infiammazione al piede. Il forfait sembra scontato anche se in stagione ci sono già state sorprese del genere, cioé di calciatori spariti dai radar e poi aggregati il giorno stesso della partita. Hysaj, l’unico in condizione, viaggia verso il rilancio nonostante le prestazioni al ribasso: verrà schierato a sinistra, in mezzo ci sarà la coppia Luiz Felipe-Acerbi.

DUBBIO. A destra il ballottaggio è tra Lazzari e Patric. Lo spagnolo dovrebbe aver mancato l’appuntamento con la sgambata odierna per colpa di un’indisposizione: per questo si pensa possa comunque garantire la presenza per il match domani. Si gioca il posto sulla fascia con l’ex Spal, appena rientrato dallo stiramento di secondo grado al flessore della coscia destra. Ha subìto un infortunio importante, vanno calcolati i rischi di un impiego dall’inizio a 6 giorni dal derby. Alla rosa, intanto, è stato aggregato il baby Floriani Mussolini, classe 2003 della Primavera. Tra le opzioni c’è naturalmente Kamenovic, tesserato a gennaio e finora mai preso in considerazione dal tecnico biancoceleste.

REPARTI. A centrocampo scontato il terzetto con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Cataldi è out, punta il recupero per il derby, nella gara di ritorno con il Porto aveva riportato una lesione di primo grado al flessore. Davanti certi della maglia Immobile e Felipe Anderson. L’ultima maglia se la contendono Zaccagni e Pedro, entrambi diffidati e quindi a rischio per la sfida con la Roma (come Luiz Felipe, è quello che dovrà fare maggiore attenzione).

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Kamenovic, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Basic, A.Anderson, Cabral, Moro, Romero, Pedro. All.: Sarri.