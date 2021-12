FORMELLO - Lazio, gli ultimi giorni di riposo: Sarri fissa la ripresa per il 30

FORMELLO - Ripresa fissata per il 30 dicembre, inizialmente era stata programmata per mercoledì 29. Sarri ritroverà la rosa dopo le due vittorie di fila contro Genoa e Venezia ottenute senza Immobile, ancora alle prese con il covid. Il tecnico spera che il bomber possa negativizzarsi presto, l'esito del prossimo tampone si scoprirà nel giro di pochi giorni, verrà effettuato nelle prossime 24-48 ore. In infermeria, oltre a Ciro, ci sono Acerbi e Hysaj. Il primo dovrebbe aver riportato uno stiramento al flessore della coscia sinistra, il secondo non è stato convocato per la trasferta di Venezia a causa di un risentimento all'adduttore destro. Da giovedì riprenderà l'attività nel centro sportivo, il prossimo impegno è il 6 gennaio con l'Empoli, subito dopo (9 gennaio) i biancocelesti affronteranno l'Inter a San Siro. Sfida con l'ex Inzaghi in vista. Con Immobile a disposizione la preparazione alle prossime due gare diventerebbe sicuramente più serena. Va considerato fuori Akpa Akpro, convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa.

Pubblicato alle 00:25