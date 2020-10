Lazio - Bologna, probabili formazioni: Lazzari ok per la panchina, Milinkovic riposa

Dopo la bella vittoria in Champions League contro il Borussia Dortmund, la Lazio si prepara al ritorno in campo per la Serie A. Sabato alle 20:45, infatti, i biancocelesti ospiteranno il Bologna di Mihajlovic allo stadio Olimpico. I ragazzi di Inzaghi devono innanzitutto recuperare le forze dal punto di vista fisico, mentre emotivamente il successo sui tedeschi garantisce la giusta carica. Da valutare Luiz Felipe, uscito per crampi, mentre Milinkovic, sostituito per un colpo ricevuto, non sarà della partita. Il difensore si gioca un posto con Hoedt nella retroguardia biancoceleste, mentre al posto del serbo potrebbe giocare Akpa Akpro, reduce da un ottimo momento dopo il gol di martedì. Segnali positivi da Lazzari e Escalante, convocati entrambi contro i rossoblù, ma sarà difficile vederli in campo dal primo minuto. Esordio di Reina tra i pali.

Probabile Formazione

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disp: Alia, Hoedt, Armini, Lazzari, D. Anderson, Escalante, Parolo, Cataldi, Caicedo, Muriqi.