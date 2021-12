Lazio, buone notizie per Immobile: l'esito del tampone

Ciro Immobile avrebbe sconfitto il Covid. Il capitano della Lazio era risultato positivo il 21 dicembre insieme alla famiglia, saltando le ultime partite del 2021 con Genoa e Venezia. Ieri ha svolto il tampone molecolare che avrebbe dato esito negativo. Buone notizie quindi per il bomber che è pronto a riprendersi la scena: se la notizia venisse confermata e i controlli fossero ok, tornerà ad allenarsi insieme alla squadra il 30, giorno fissato per la ripresa. L'obiettivo è arrivare al meglio alla sfida con l'Empoli del 6 gennaio. In questi giorni King Ciro si è sempre allenato da solo cercando di non perdere la forma fisica.