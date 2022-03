Lazio, il punto dall'infermeria: Lazzari vicino al rientro, Radu ok

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la bella vittoria contro il Cagliari la Lazio di mister Sarri si prepara a sfidare il Venezia all'Olimpico e poi ad affrontare il derby della Capitale. Da monitorare l'infermeria e soprattutto le condizioni di Manuel Lazzari che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, potrebbe rivedersi in campo per un lavoro differenziato già oggi. Il biancoceleste si è fermato lo scorso 12 febbraio per una lesione di secondo grado al flessore e verrà impiegato solo senza rischio di ricaduta. Oggi il terzino si sottoporrà ad alcuni controlli strumentali.

Cataldi potrebbe tornare in vista della stracittadina mentre sembrano buone le condizioni di Radu che contro il Cagliari aveva accusato un fastidio al tallone.