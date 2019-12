Lazio, Immobile fa per tre: più gol lui di CR7, Higuain e Dybala

Chi fa da sé fa per tre, recita così un antico proverbio della cultura popolare italiana. Ed è proprio il caso di dirlo per Ciro Immobile che, per essere precisi, fa meglio di tre. E quei tre sono Higuain, Dybala e Ronaldo: non tre qualsiasi. L'attaccante della Lazio infatti ha segnato 17 volte in campionato, più dei gol messi a segno dai tre attaccanti della Juve: 6 Cristiano, 4 Dybala, 4 Higuain. I bianconeri hanno individuato il nemico numero 1, a cui probabilmente domani Bonucci e compagni riserveranno un trattamento speciale.

CIRO DA RECORD: Un Immobile così fa paura a tutti. Come ricorda la consueta rassegna stampa di Radiosei, in cima alla lista dela Scarpa d'Oro c'è lui, non Cristiano Ronaldo. C'è da considerare anche che la Lazio è il secondo attacco più prolifico del campionato, sotto solo all'Atalanta. La Juventus ha realizzato finora 25 gol in Serie A, i biancocelesti 33. Super Ciro proverà a migliorare i suoi numeri e quelli della sua squadra, cercando di lanciare un messaggio alla Vecchia Signora prima della grande sfida di Supercoppa.

