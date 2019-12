Lazio - Juventus, stadio Olimpico verso il sold-out: numeri da record

I 48.889 presenti al derby della seconda giornata, sono già stati superati. Per Lazio - Juventus si prospetta una cornice da urlo: già superata quota 50mila e sicuramente si andrà avanti fino al fischio di inizio. Come riporta la rassegna di Radiosei, in totale sono stati venduti 31mila biglietti (di cui 10mila ai tifosi bianconeri) che si aggiungeranno ai 20.300 abbonati biancocelesti. Grande risposta dunque anche da parte dei supporters della Juventus che hanno già riempito il settore Ospiti e la prima porzione della Curva Sud: sono stati aggiunti 3.750 biglietti per i tifosi ospiti.

C'è grande attesa per un match tanto affascinante sugli spalti che sul campo. Ricapitolando sulla disponibilità per Lazio - Juventus di sabato sera: Curva Nord esaurita, Distinti Nord esauriti, Tribuna Tevere esaurita. Rimane l'opzione della Tribuna Monte Mario (100 euro). Qualche posto libero c'è ancora per i Distinti Sud-Est.

