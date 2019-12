FORMELLO - Lazio, rischia Milinkovic? E Bastos insidia Luiz Felipe

FORMELLO - Rischia Milinkovic? Sì, almeno stando ai fratini di oggi. No, considerando il suo peso specifico enorme e le sue capacità nel gioco aereo. A Formello però sono scattate le prime prove tattiche con la squadra al completo e non più divisa per reparti. E il dubbio è sorto: insieme a Leiva e Luis Alberto, entrambi recuperati, c’era Parolo a completare il terzetto centrale in mediana (almeno inizialmente). Mancano ancora due giorni alla partita con la Juve e altrettanti allenamenti (la rifinitura di domani e la sgambata di sabato stesso): sono soltanto le prime indicazioni, è ancora difficile immaginare il Sergente fuori dal blocco dei titolari. Le esercitazioni di oggi, però, aprono un piccolo ballottaggio tra lui e Parolo.

SCELTE. Occhio anche alla linea difensiva: Acerbi e Radu sono certi del posto, il terzo se lo giocano Bastos e Luiz Felipe. L’angolano potrebbe insidiare il brasiliano e avviare un testa a testa per avere una chance dall’inizio contro i bianconeri. Patric è infortunato così come Lukaku e Berisha. Sugli esterni Lazzari e Lulic, a parte Jony non ci sono alternative sulle corsie esterne (anche Marusic è ai box, finora non ha svolto nemmeno una seduta in gruppo). Davanti Immobile con Correa. Caicedo ci prova, ma ora parte dietro al Tucu nelle gerarchie. Si è fermato invece Adekanye: ha rimediato un brutto colpo alla caviglia, stamattina ha abbandonato il campo dolorante grazie all’aiuto di compagni e staff tecnico.