Lazio, Lotito: "Il gruppo è forte e coeso, ma non facciamo voli pindarici..."

Il giorno dopo il grande trionfo. Quella dell’Olimpico è stata per la Lazio una nottata di festa e forse anche quella della definitiva maturità. Un 3-1, quello alla Juventus prima imbattuta, che ha acceso i sogni della squadra di Inzaghi, ora sempre più vicina alla vetta. Per commentare il successo, in collegamento da un ristorante a Roma nord, il presidente Claudio Lotito è intervenuto a Tiki Taka su Canale 5: “Se me lo aspettavo? Non faccio il mago. La squadra però ha una condizione atletico-agonistica molto buona e un gruppo compatto, spero mantenga questo profilo. Le partite si vincono con umiltà, sacrificio, determinazione e furore agonistico. Ieri la squadra è stata determinata fino alla fine”. Una battuta anche sugli episodi: “Mi rimetto al giudizio degli arbitri: l’ho sempre fatto e lo faccio anche stasera”. Nei mesi scorsi Lotito a Formello intervenne personalmente per richiamare la squadra: “Le vittorie sono di tutti e le sconfitte di tutti. Se perde è anche colpa mia, se vince c’è il mio contributo. Il gruppo è forte e coeso, anche tra allenatore e dirigenti. Io intervengo nell’ambito delle mie prerogative e sempre d’accordo con il tecnico per responsabilizzare i ragazzi. Non c’è neanche bisogno in realtà perché sono bravi e hanno un atteggiamento positivo. Vanno solo mostrati quelli che sono i rischi e le problematiche”.

SCUDETTO E INIZIATIVE - “Non facciamo voli pindarici che non ci appartengono. Dobbiamo vedere partita dopo partita con umiltà e spirito di sacrificio, mantenendo questa compattezza che passa per lo spogliatoio e i tifosi che sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Ieri abbiamo avuto un sostegno importante. Anche la società sta facendo diversi sforzi in termine di iniziative, a partire dal pre-partita. Io ho cercato di unire sport e cultura, mostriamo anche l’arte allo stadio. Serve ad attenzionare i tifosi che sono più portati a sostenere la squadra. Abbiamo aperto un negozio a piazza di Spagna, c'è stata una grossa affluenza".

LAZIO, DOLCE RIPRESA A FORMELLO

LAZIO - JUVENTUS, L'ANGOLO TATTICO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE