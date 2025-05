Lazio, Lotito prova a convincere Sarri: "Ora puoi fare il tuo calcio". Pronta l'offerta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La svolta nella serata di ieri. Lotito si è deciso, ha alzato il telefono e chiamato Sarri. Poche parole per provare a convincerlo: "Ho ripulito lo spogliatoio dopo il tuo addio, ora puoi fare il tuo calcio", come riportato da Il Messaggero. Il presidente della Lazio ha iniziato a pressare il tecnico per un suo clamoroso ritorno, l'addio di Baroni ormai è scritto.

È già pronta l'offerta: proposto un biennale (con opzione fino al 2028) a tre milioni, esclusi però gli ingaggi del suo vecchio staff tecnico a cui andrebbero aggiunti 1-2 elementi, come scrive il quotidiano. Il Comandante aspetta ancora ad accettare definitivamente, in ballo ci sono le panchine di Atalanta e Bologna.

Ma il patron vuole avere un sostituto pronto. E Mau si è detto disponibile a ripartire dai giovani con un nuovo ciclo dopo le dimissioni date a marzo 2024. Non si esclude il ritorno.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.