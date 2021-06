Lazio, Lotito: "Sarri? La trattativa resta aperta, ma ancora non c'è l'accordo"

RASSEGNA STAMPA - «La trattativa resta aperta, vediamo che succederà, ma al momento non c'è l'accordo». In piena notte Claudio Lotito risponde così ai colleghi de Il Messaggero. Maurizio Sarri resta la prima scelta per la panchina della Lazio, ma per sposare il progetto l'accordo deve essere totale. Una giornata di dialogo e la visita del tecnico al centro sportivo di Formello. In segreto, depistando tifosi e addetti ai lavori schierati fuori dal centro sportivo biancoceleste. L'intesa per l'ingaggio del tecnico non dovrebbe essere un problema, ma la quadra si cerca soprattutto sul piano tecnico. Oggi arriverà l'agente Ramadani e i colloqui continueranno. Il tecnico vuole una Lazio forte e con alternative, serviranno 5/6 acquisti per assecondarlo. La società deve capire se provare a fare questo passo in più. Un rischio calcolato per provare a fare il salto di qualità definitivo. Tare sembra convinto e pronto alla sfida, Lotito ci sta pensando spinto da una piazza che attende col fiato sospeso l'annuncio.