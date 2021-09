Lazio, Pedro e il derby con la maglia giusta: adesso sogna il gol alla Roma

RASSEGNA STAMPA - Sarà un derby della Capitale particolare per Pedro che sta per diventare uno dei pochi calciatori della storia a disputarlo con entrambe le maglie. L'esterno spagnolo, dopo aver segnato alla Lazio lo scorso 15 maggio con la maglia giallorossa, adesso disputerà questa partita speciale con l'aquila sul petto. L'ex Barcellona vuole farsi perdonare dai tifosi biancocelesti la sua breve esperienza nella Roma e sogna un gol da ex proprio nel derby di domenica. Sarebbe tra l'altro anche il primo gol con la maglia della Lazio. Il 34enne partirà da titolare nel tridente con Felipe Anderson e Immobile. I laziali hanno un motivo in più per amarlo, i romanisti per temerlo.