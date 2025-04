Lazio | Rovella-Guendouzi d'oro: mezza Europa li cerca, ma a Formello...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le due anime della Lazio, quelli che Baroni farebbe giocare sempre. Matteo Guendouzi e Nicolò Rovella sono imprescindibili, fondamentali fin qui e vitali per il finale di stagione biancoceleste, un finale di stagione che pesa tanto perché dal piazzamento finale dipenderanno strategie e risorse per il futuro. La Lazio se li coccola e se li gode, perché una coppia così è roba da ricchi, da top club, due giocatori che in pochi possono vantare in Serie A. E infatti loro giocano sempre, o quasi. 38 presenze stagionali Rovella, 42 presenze stagionali Guendouzi che fin qui ha saltato solo le sfide contro Twente, Braga e Atalanta (a Bergamo). Il francese è rimasto in campo per 3608’, l’italiano per 3013'.

Onnipresenti, a confermare l’importanza nello scacchiere di Baroni. Giocheranno insieme pure a Marassi, perché ora le partite pesano tantissimo e quando il gioco si fa duro, i duri continuano a giocare. Difficile immaginare che i due possano tirare il fiato, almeno dall’inizio. La loro è stata una stagione giocata ad altissimi livelli: per Guendouzi una conferma, s’era imposto già l’anno scorso con Sarri, poi era calato nel periodo di interregno di Tudor, con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci. Rovella, invece, lo scorso anno aveva pagato i problemi fisici, la pubalgia lo aveva frenato, quest’anno è diventato centrale nell’economia laziale, tanto da guadagnarsi la titolarità pure in Nazionale.

La Lazio punta a ripartire da loro anche nella prossima stagione, sono considerati incedibili, a meno che non arrivino offerte irragionevoli o indecenti, come le chiama Lotito. Alcune proposte sono già arrivate nei mesi scorsi e pure in queste settimane. Su Rovella c’è la Premier, piace a Liverpool e Arsenal, ma occhio anche al PSG che ci pensa seriamente e all’Inter che passerebbe all’assalto se dovesse cedere Barella. Per ora le proposte per Rovella sono arrivate a 55 milioni, non bastano per convincere la Lazio, ne servirebbero almeno 15-20 in più, sempre che poi il ragazzo decida di lasciare Formello, essendo legatissimo al club e alla tifoseria. In Premier piace molto pure Guendouzi che in Inghilterra ha già giocato, vestendo la maglia dell’Arsenal. In Premier il francese è seguito da Newcastle e Tottenham, ma occhio anche a Nottingham Forest, Man City e Man United. Insomma mezzo Regno Unito. La Lazio valuta Guendouzi non meno di 50 milioni di euro, è la base dalla quale partire. Perché due come Guendo e Rovella sono rari e infatti a Formello non vogliono nemmeno pensare a un addio, anzi l’idea è quella di ripartire da loro, dalle due anime della Lazio.

