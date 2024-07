Lazio, stop Nuno Tavares: il punto sul suo infortunio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Accertamenti effettuati in giornata da Nuno Tavares, lo stop non sarà così lungo. Il portoghese si era fermato contro il Trapani nel primo tempo della seconda amichevole estiva. Nel Cadore ha svolto soltanto un’ecografia e chiuso il ritiro facendo sedute fisioterapiche. In questi giorni lavorerà in modo differenziato a Formello per recuperare il prima possibile dal problema al flessore sinistro. Non dovrebbe aver riportato una lesione muscolare alla coscia, il fastidio riguarda un precedente infortunio, le fatiche di Auronzo si sono fatte sentire causando un problema a una vecchia cicatrice. Sarebbe di poco conto, rimane la speranza di rivederlo in campo nel giro di poco tempo.