Lazio, svelata la seconda maglia: il giallo è il colore dominante - FOTO

La Lazio ha presentato anche la seconda maglia. In vista della prossima stagione i biancocelesti, in trasferta, si coloreranno di giallo con una casacca che richiama per dettagli la prima maglia, quella celeste, con i bordini di maniche e colletto blu scuri e con le scritte 'S.S. Lazio' che si alternano orizzontalmente all'altezza del busto. A vestirla e presentarla sono stati Loum Tchaouna, Nuno Tavares e Mattia Zaccagni, con Provedel che ha presenziato per quella del portiere che sarà invece di colore rosa. A completare il kit sono i pantaloncini, di colore blu, e i calzettoni, anche loro gialli ma con inserti blu.