Lazio - Tudor, aria di crisi: il rapporto con la squadra e il possibile sostituto

Tudor-Lazio, sono ore di riflessione a Formello. Prima di programmare la prossima stagione, la dirigenza vorrebbe chiarire alcuni punti. A spiegare la situazione tra Tudor e la società è stato Guido De Angelis durante la trasmissione mattutina su Radiosei: "Il tecnico ha rimandato la partenza per le vacanze e a breve incontrerà la società. Il motivo non è il mercato o le strategie per la prossima stagione, ma di risolvere problematiche e criticità di spogliatoio. Risolvere il rapporto tra Tudor e la squadra, perché ancora non è stato risolto. Ci sono delle situazioni in ballo, lo sapevamo, non sto dicendo niente di clamoroso. La sensazione è che chi per attriti, chi per questioni tecniche, chi per questioni umane Tudor non sia mai entrato nel cuore dei giocatori. L’incontro è uno spartiacque: quindi avanti con Tudor, ma vorrebbe dire rivoluzione, perché molti partiranno. La Lazio è pronta a farlo, però o cambia la direzione della guida tecnica oppure ci dovrebbe essere Italiano in pole". Questo scenario però sarebbe stato smentito dal club.