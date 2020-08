Napoli - Lazio, le probabili formazioni: Marusic per arginare Callejon

La stagione della Lazio si concluderà sabato 1 agosto allo stadio San Paolo di Napoli. Contro i partenopei gli uomini di Inzaghi inseguono il secondo posto, sperando in un pareggio tra Atalanta e Inter. Diversi i dubbi di formazione per il tecnico biancoceleste, soprattutto in difesa e sugli esterni. Da valutare, infatti, le condizioni di Acerbi che ha stretto i denti nelle ultime due gare e vuole esserci anche contro la squadra di Gattuso. Sull'out di sinistra tre uomini per una maglia, con Marusic che sembrerebbe aver vinto il ballottaggio con Jony e Djavan Anderson. Davanti Caicedo non al meglio dovrebbe andare in panchina e lascerà il posto a Correa.

Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Lukaku, Jony, A. Andreson, D. Anderson, Cataldi, Caicedo, Adekanye, Moro. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Elmas, Allan, Younes, Lobotka, Milik, Politano, Lozano. All. Gattuso.

Lazio, Atalanta e Inter per il secondo/terzo posto: tutte le combinazioni

Leiva, scongiurata la seconda operazione: Inzaghi lo aspetta ad Auronzo

TORNA ALLA HOME PAGE