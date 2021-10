RIVIVI DIRETTA - Bologna - Lazio 3-0: Mihajlovic cala il tris, Sarri si arrende

Serie A TIM 2021-2022 | 7ª giornata

Domenica 3 ottobre 2021, ore 12:30

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

BOLOGNA - LAZIO 3-0 (15' Barrow, 17' Theate, 68' Hickey)

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Medel, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey (87' Bonifazi); Soriano, Arnautovic (85' Santander), Barrow (89' Vignato).

A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Van Hooijdonk, Vignato, Cangiano.

All.: Sinisa Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi (espulso), Hysaj (59' Lazzari); Milinkovic (59' Basic), Leiva (71' Cataldi), Luis Alberto (71' Akpa Akpro); Pedro, Muriqi (80' Patric), Felipe Anderson.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Escalante, Andrè Anderson, Raul Moro, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Davide Massa (sez. di Imperia); Assistenti: Niccolò Pagliardini - Marco Scatragli; IV uomo: Lorenzo Maggioni; V.A.R.: Fabio Maresca; A.V.A.R.: Marco Bresmes.

Ammoniti: 51' Milinkovic (L), 54' Soumaoro (B), 67' Pedro (L), 75' Lazzari (L), 90'+2' Luiz Felipe

Espulsi: 76' Acerbi (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce ora Bologna - Lazio.

90'+4' Anche De Silvestri rimedia l'ammonizione dopo il contatto su Akpa Akpro.

90'+2' Cartellino giallo anche per Luiz Felipe, "colpevole" di un intervento irregolare (ma evitabile) su Santander.

90' Comunicato l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

89' Altra sostituzione: esce Barrow, accompagnato dalla standing ovation dell'Dall'Ara, entra Vignato.

87' Cambio per Mihajlovic: esce Hickey, entra Bonifazi.

87' Ci prova anche Cataldi con la conclusione da fuori: la palla si perde sopra la traversa.

86' Basic rimane a terra dopo aver subito fallo, salvo rialzarsi qualche secondo più tardi. L'arbitro comunque non aveva fermato l'azione.

85' Primo cambio per Mihajlovic: esce Arnautovic, entra Santander.

83' Azione individuale di Lazzari che s'invola verso la porta difesa da Skorupski. Il gioco si ferma dopo l'intervento irregolare dell'esterno ex Spal su Medel.

83' Cross morbido di Soriano per Soumaoro, la palla si perde sopra la traversa.

80' Ultimo cambio per Sarri: dentro Patric, fuori Muriqi.

76' Acerbi subisce fallo, viene ammonito per le proteste. Poi il difensore prosegue e viene espulso. Lazio in inferiorità numerica.

75' Ammonito anche Lazzari per l'intervento irregolare su Svanberg.

71' Altri due cambi per Sarri: escono Luis Alberto e Leiva, entrano Akpa Akpro e Cataldi.

70' Felipe Anderson danza in area di rigore, ma Theate recupera bene. Poi il brasiliano si rende protagonista di un fallo su Hickey, riparte il Bologna.

68' Il Bologna si porta sul 3 a 0, questa volta è Hickey a mettere la firma sul tabellino. Il calciatore conclude dal limite dell'area di rigore, qualche responsabilità anche da parte di Reina che si vede passare la palla sotto la pancia.

67' Fallo duro di Pedro su Dominguez: lo spagnolo rimedia anche il cartellino giallo.

66' Brutto cross di Lazzari con la palla che si perde direttamente dall'altra parte rispetto a quella dove s'erano posizionati i calciatori biancocelesti.

63' Colloquio dai toni abbastanza accesi tra mister Sarri e il quarto uomo.

62' A terra Medel dopo l'intervento con Muriqi: entrano in campo i sanitari del Bologna per le cure del caso.

62' Calcio di punizione per il Bologna: Svanberg batte ma la palla finisce direttamente tra i guantoni di Reina.

60' Lazzari, servito in modo perfetto da Luis Alberto, crossa in area di rigore. Tuttavia, non c'è alcun giocatore della Lazio nei dintorni. Si riparte da Skorupski.

59' Doppio cambio per Sarri: escono Milinkovic ed Hysaj, entrano Basic e Lazzari.

58' La Lazio va per vie centrali: Luiz Felipe per Muriqi che calcia però troppo esternamente, la palla è completamente fuori misura.

55' Occasione Lazio per riaprire la gara: Pedro non riesce a concludere in porta con forza, la palla va direttamente a Skorupski.

54' Ammonito anche Soumaoro, "colpevole" del fallo su Luiz Felipe.

53' Arnautovic mette un'interesantissima palla all'interno dell'area di rigore. Bravo Leiva a intervenire e ad evitare che De Silvestri conquisti il pallino del gioco.

51' Il primo cartellino giallo lo rimedia Milinkovic, che ferma la ripartenza del Bologna facendo fallo su Hickey.

50' Breve duello verbale tra Milinkovic e Theate: interviene l'arbitro che li invita a placare gli animi.

48' Prolungato possesso palla da parte del Bologna. Cross di De Silvestri, allontana Hysaj.

45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo di Bologna - Lazio.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio di Massa, finisce il primo tempo di Bologna - Lazio.

45'+1' Arnautovic indietro per Barrow che tenta la conclusione ma il tiro viene murato dalla retroguardia della Lazio.

45' Si giocherà fino al 46esimo: in questo secondo è stato comunicato l'extra-time.

43' Fallo di Leiva su Svanberg e calcio di punizione per il Bologna.

41' Calcia Luis Alberto ma nessun biancocelete arriva sulla palla. Riparte a tutto gas Barrow, coperto da Marusic e Pedro. Il Bologna guadagna il fallo laterale.

40' Cross di Felipe Anderson, Medel colpisce la palla in pieno volto. Calcio d'angolo per la Lazio.

37' Palla perfetta di Pedro per Muriqi che indirizza in porta: la palla è troppo precisa e il portiere la fa sua.

36' Doppio cross di Felipe Anderson: il primo viene murato, il secondo arriva agevolmente tra le mani di Skorupski.

35' Sanzionato il fallo di Pedro su Hickey, palla ancora ai rossoblù.

34' Luiz Felipe per Muriqi che fa la sponda ma interviene irregolarmente su Barrow. Riparte il Bologna.

33' Palla morbida di Marusic per Milinkovic, ma Medel è ovunque e disinnesca un'azione potenzialmente pericolosa per il Bologna.

31' Muriqi rimane a terra dopo il fallo di Theate. L'attaccante rimane a terra per qualche secondo, salvo poi rialzarsi e riprendere regolarmente la gara.

30' Cross del "Mago", Soumaoro svetta in area e allontana di testa.

29' Calcio d'angolo in favore della Lazio dopo la deviazione di Dominguez. Luis Alberto batte ma l'arbitro ferma l'azione poiché non era ancora arrivato il fischio.

28' Skorupski viene invitato da Massa a rinviare velocemente: il passaggio per i compagni è sbagliato, riparte la Lazio da fallo laterale.

27' Milinkovic-Savic dalla lunga distanza per l'inserimento di Acerbi: ma la palla è troppo lunga e finisce direttamente in out.

26' Perfetta la giocata di Felipe Anderson che salta Medel e mette una palla d'oro per Muriqi. Il kosovaro non riesce a conclude, c'è l'intervento del portiere.

25' Luis Alberto crossa morbido sul secondo palo. Muriqi è lì vicino ma la palla va direttamente tra i guantoni di Skorupski.

23' Felipe Anderson conclude direttamente in porta dal limite dell'area: mura Medel.

22' Felipe Anderson crossa all'indirizzo di Muriqi. Il tiro si posiziona a metà strada tra il kosovaro e Pedro, ci arriva De Silvestri.

20' Il primo tiro in porta della Lazio è quello di Milinkovic, decisamente troppo "soft": facile la presa per Skorupski.

19' Luis Alberto mette la palla sul primo palo, il Bologna allontana. Pedro ci riprova, Arnautovic in out.

18' Sponda di Muriqi per Felipe Anderson, Medel chiude bene in calcio d'angolo.

17' Il Bologna raddoppia con Theate che sfrutta al meglio il calcio d'angolo battuto da Barrow.

16' Milinkovic-Savic chiude su Hickey: sarà calcio d'angolo in favore del Bologna.

15' Il Bologna va in vantaggio con Barrow con un tiro a giro imprendibile per Pepe Reina. Il Var controlla eventuali posizioni di fuorigioco, ma l'azione riprende velocemente.

12' Fallo di Medel su Luis Alberto e calcio di punizione in favore della Lazio.

12' Cross arretrato di Barrow all'indirizzo di De Silvestri: chiude bene Hysaj.

10' Soriano va al cross ma Luiz Felipe allontana. Buona la chiusura di Hysaj alla fine dell'azione.

8' La conclusione di Felipe Anderson dal limite dell'area di rigore viene murata da due giocatori del Bologna: Theate e Medel.

7' Milinkovic in verticale per Muriqi ma Dominguez anticipa. Al limite dell'area di rigore finisce a terra Felipe Anderson, ma l'arbitro fa proseguire il gioco. L'azione si conclude con il fallo dell'attaccante kosovaro su Hickey.

5' Dagli sviluppi del corner, Soriano tenta la conclusione da fuori area. Ma il tiro non impensierisce Reina e finisce in out.

4' Cross di Hickey all'interno dell'area di rigore, Leiva mette in calcio d'angolo.

3' Fase di studio della due squadre con il Bologna in prolungato possesso palla.

1' Arriva il fischio d'inizio dell'arbitro Massa: inizia Bologna - Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 12.25 - Scende in campo la Lazio, seguita qualche secondo più tardi dal Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 11.50 - Nell'immediato pre-gara, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Francesco Acerbi: "Match complicato, dovremmo essere pronti" (QUI le dichiarazioni complete).

Buongiorno amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Bologna e Lazio, valido per la sesta giornata di Serie A. Tra le fila biancocelesti si respira entusiasmo dopo la vittoria in Europa League contro la Lokomotiv Mosca ma, soprattutto, per il successo nel derby. Tre punti anche qui al Dall'Ara consentirebbero alla squadra di Sarri di chiudere positivamente il primo tour de force della stagione. Dall'altra parte, non è decisamente tranquillo il clima tra i rossoblù, contestati dagli stessi tifosi, che si sono fatti sentire dopo i risultati deludenti di questa prima parte di campionato. Fischio d'inizio fissato alle 12.30 per Bologna - Lazio!