RIVIVI IL LIVE - Sono 119: tanti auguri Lazio! La festa dei tifosi in Piazza della Libertà - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 00:30 - Terminano i festeggiamenti in Piazza della Libertà. Dopo aver celebrato i 119 anni di storia con i consueti fuochi d'artificio, i tifosi biancocelesti fanno ritorno a casa. Tanti auguri Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 00:15 - Momenti di tensione subito dopo la mezzanotte, con parte della tifoseria che è venuta a contatto con la polizia.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00 - La mezzanotte è scoccata, è il 9 gennaio 2019 e la Lazio compie 119 anni di storia. Fuochi d'artificio, cori, fumogeni sono lo spettacolo che sta andando in scena in questi minuti, i tifosi biancocelesti stanno porgendo i migliori auguri alla società proprio nel luogo della sua fondazione, come è ormai da tradizione. Al culmine dell'evento i presenti sono più di 1500.

AGGIORNAMENTO ORE 23:55 - Mancano ormai pochi minuti a mezzanotte e l'atmosfera a Piazza della Libertà, nonostante il clima rigido, è caldissima. I tifosi biancocelesti sono pronti ad augurare buon compleanno alla Lazio fra pochi minuti.

AGGIORNAMENTO ORE 23:50 - Il presidente biancoceleste - ai cronisti presenti - ha rilasciato delle dichiarazioni: "Una ricorrenza importante per chi è laziale dentro. Non è la prima volta che vengo a Piazza della Libertà per festeggiare il 9 gennaio..." (CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVENTO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 23:45 - A Piazza della Libertà ci sono anche ospiti speciali, infatti è stato avvistato il presidente della Lazio, Claudio Lotito insieme al portavoce della società capitolina Arturo Diaconale. (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI LOTITO E DIACONALE IN PIAZZA)

AGGIORNAMENTO ORE 23:30 - Iniziano a scoppiare petardi, le voci si scaldano. Fumogeni, cori e allegria. La festa a Piazza della Libertà sta entrando nel vivo e il numero di persone è salito a circa 1000. (CLICCA QUI PER GUARDARE I TIFOSI CHE CANTANO I CORI)

AGGIORNAMENTO ORE 23.20 - Piazza della Libertà si va riempiendo. Circa 500 i tifosi della Lazio che si sono già radunati fra cori, bandiere al vento e striscioni. Fra questi ci sono i calciatori della Primavera Armini e De Angelis. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELL'ARRIVO DEI TIFOSI DELLA LAZIO)

ROMA - Piazza della Libertà si tinge di biancoceleste. Come ogni anno i tifosi della Lazio si stanno radunando nel luogo di nascita della società capitolina per festeggiare allo scoccare della mezzanotte il 119esimo anniversario della fondazione del club. Un evento che si ripete ogni anno, che ormai è entrato di diritto nella tradizione dei tifosi biancocelesti.