Roma, altra figuraccia: l'Udinese passa all'Olimpico. E la Lazio vede la Champions...

Lasagna e Nestorovski, con un gol per tempo l’Udinese abbatte la Roma. Una vittoria che ai friulani mancava da quasi 6 mesi: l’ultimo successo infatti risaliva al 12 gennaio scorso. Tutto reso più facile dall’espulsione per un fallo criminale di Diego Perotti alla mezz’ora. I giallorossi restano così a 48 punti in classifica, con la Lazio che ha un margine di 20 punti sul quinto posto, occupato proprio dalla squadra di Fonseca. Con 9 giornate ancora da disputare e 27 punti a disposizione, i biancocelesti sono praticamente certi di essere qualificati alla prossima Champions League. Mancano 8 punti per la matematica, anche uno in meno considerando l’enorme divario nella differenza reti (gli scontri diretti sono pari). L'obiettivo 'minimo' è sempre più vicino.