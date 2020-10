Serie A, anticipi e posticipi fino alla 16esima giornata: Lazio - Juventus alle 12.30

Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lega di Serie A, sono stati resi noti gli anticipi e i positici dalla quinta alla sedicesima giornata del massimo campionato italiano. Per quanto riguarda la Lazio, la sfida contro il Bologna si giocherà sabato alle 20.45, mentre quello contro la Juventus sarà un lunch match, considerando che il fischio d'inizio è fissato alle 12.30. Stesso orario per Lazio - Udinese, valida per la nona giornata d'andata, mentre di sabato si giocherà la sfida precedente contro il Crotone. Le partite contro Spezia ed Hellas Verona si giocheranno di sabato, la prima alle 15, la seconda alle 20.45. Benevento - Lazio il 15 dicembre alle 20.45. Chiude il big match contro il Napoli, in programma il 20 dicembre, sempre di sera. Di seguito, il calendario completo:

5ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 23 ottobre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – TORINO

Sabato 24 ottobre 2020 ore 15.00 ATALANTA –SAMPDORIA

Sabato 24 ottobre 2020 ore 18.00 GENOA – INTER

Sabato 24 ottobre 2020 ore 20.45 LAZIO – BOLOGNA

Domenica 25 ottobre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – CROTONE

Domenica 25 ottobre 2020 ore 18.00 FIORENTINA – UDINESE

Domenica 25 ottobre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – HELLAS VERONA

Lunedì 26 ottobre 2020 ore 20.45 MILAN – ROMA*

6ª GIORNATA ANDATA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 15.00 CROTONE – ATALANTA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 18.00 INTER – PARMA

Sabato 31 ottobre 2020 ore 20.45 BOLOGNA – CAGLIARI

Domenica 1 novembre 2020 ore 12.30 UDINESE – MILAN

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 NAPOLI – SASSUOLO

Domenica 1 novembre 2020 ore 18.00 ROMA – FIORENTINA

Domenica 1 novembre 2020 ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA

Lunedì 2 novembre 2020 ore 20.45 HELLAS VERONA – BENEVENTO

7ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 6 novembre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – UDINESE

Sabato 7 novembre 2020 ore 15.00 CAGLIARI – SAMPDORIA

Sabato 7 novembre 2020 ore 18.00 BENEVENTO – SPEZIA

Sabato 7 novembre 2020 ore 20.45 PARMA – FIORENTINA

Domenica 8 novembre 2020 ore 12.30 LAZIO – JUVENTUS*

Domenica 8 novembre 2020 ore 18.00 BOLOGNA – NAPOLI

Domenica 8 novembre 2020 ore 20.45 MILAN – HELLAS VERONA

8ª GIORNATA ANDATA

Sabato 21 novembre 2020 ore 15.00 CROTONE – LAZIO

Sabato 21 novembre 2020 ore 18.00 SPEZIA – ATALANTA

Sabato 21 novembre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – CAGLIARI

Domenica 22 novembre 2020 ore 12.30 FIORENTINA – BENEVENTO

Domenica 22 novembre 2020 ore 18.00 UDINESE – GENOA

Domenica 22 novembre 2020 ore 20.45 NAPOLI – MILAN*

9ª GIORNATA ANDATA

Sabato 28 novembre 2020 ore 15.00 SASSUOLO – INTER

Sabato 28 novembre 2020 ore 18.00 BENEVENTO – JUVENTUS

Sabato 28 novembre 2020 ore 20.45 ATALANTA – HELLAS VERONA

Domenica 29 novembre 2020 ore 12.30 LAZIO – UDINESE

Domenica 29 novembre 2020 ore 18.00 CAGLIARI – SPEZIA

Domenica 29 novembre 2020 ore 20.45 NAPOLI – ROMA

Lunedì 30 novembre 2020 ore 18.30 TORINO – SAMPDORIA

Lunedì 30 novembre 2020 ore 20.45 GENOA – PARMA

10ª GIORNATA ANDATA

Sabato 5 dicembre 2020 ore 15.00 SPEZIA – LAZIO

Sabato 5 dicembre 2020 ore 18.00 JUVENTUS – TORINO*

Sabato 5 dicembre 2020 ore 20.45 INTER – BOLOGNA

Domenica 6 dicembre 2020 ore 12.30 HELLAS VERONA – CAGLIARI

Domenica 6 dicembre 2020 ore 18.00 CROTONE – NAPOLI

Domenica 6 dicembre 2020 ore 20.45 SAMPDORIA – MILAN

Lunedì 7 dicembre 2020 ore 20.45 FIORENTINA – GENOA

11ª GIORNATA ANDATA

Venerdì 11 dicembre 2020 ore 20.45 SASSUOLO – BENEVENTO

Sabato 12 dicembre 2020 ore 15.00 CROTONE – SPEZIA

Sabato 12 dicembre 2020 ore 18.00 TORINO – UDINESE

Sabato 12 dicembre 2020 ore 20.45 LAZIO – HELLAS VERONA

Domenica 13 dicembre 2020 ore 12.30 CAGLIARI – INTER

Domenica 13 dicembre 2020 ore 18.00 GENOA – JUVENTUS

Domenica 13 dicembre 2020 ore 20.45 MILAN – PARMA

12ª GIORNATA ANDATA

Martedì 15 dicembre 2020 ore 18.30 UDINESE – CROTONE

Martedì 15 dicembre 2020 ore 20.45 BENEVENTO – LAZIO

Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18.30 JUVENTUS – ATALANTA

Giovedì 17 dicembre 2020 ore 20.45 ROMA – TORINO

13ª GIORNATA ANDATA

Sabato 19 dicembre 2020 ore 15.00 FIORENTINA – HELLAS VERONA

Sabato 19 dicembre 2020 ore 18.00 SAMPDORIA – CROTONE

Sabato 19 dicembre 2020 ore 20.45 PARMA – JUVENTUS

Domenica 20 dicembre 2020 ore 12.30 TORINO – BOLOGNA

Domenica 20 dicembre 2020 ore 18.00 ATALANTA – ROMA

Domenica 20 dicembre 2020 ore 20.45 LAZIO – NAPOLI

14ª GIORNATA ANDATA

Martedì 22 dicembre 2020 ore 18.30 CROTONE – PARMA

Martedì 22 dicembre 2020 ore 20.45 JUVENTUS – FIORENTINA

Mercoledì 23 dicembre 2020 ore 18.30 HELLAS VERONA – INTER

15ª GIORNATA ANDATA

Domenica 3 gennaio 2021 ore 12.30 INTER – CROTONE

Domenica 3 gennaio 2021 ore 18.00 BENEVENTO – MILAN

Domenica 3 gennaio 2021 ore 20.45 JUVENTUS – UDINESE

16ª GIORNATA ANDATA

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 12.30 CAGLIARI – BENEVENTO

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 18.00 NAPOLI – SPEZIA

Mercoledì 6 gennaio 2021 ore 20.45 MILAN – JUVENTUS*

Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali: Acerbi e Lazzari dal 1’, panchina per Immobile

FORMELLO - Lazio, Pereira e Muriqi in gruppo: doppietta per il kosovaro

TORNA ALLA HOMEPAGE